Лидер Свободной демократической партии Германии выступил в защиту своей позиции по Крыму

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер выступил в защиту своей позиции, согласно которой Западу следует временно забыть про конфликт вокруг Крыма и сосредоточиться на других проблемах в отношениях с Россией.

"Люди должны знать, что мы думаем. Я за то, чтобы было больше реализма", - подчеркнул он в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt. Линднер заявил, что кризис вокруг Крыма "нужно сначала заморозить, чтобы при решении более простых вопросов посмотреть, изменит ли Россия свою авторитарную политику" и "захочет ли вернуться к сотрудничеству".

"Если нет, то санкции нужно скорее ужесточить, нежели ослабить", - считает он. Лидер СвДП выразил мнение, что воссоединение Крыма с Россией - это "нарушение международного права", с которым "нельзя согласиться". "К сожалению, здесь не удастся найти скорое решение", - полагает он.

Отвечая на вопрос о том, что может привести к ослаблению антироссийских санкций, Линднер сказал, что это должно стать предметом переговоров. "В том числе бывший глава МИД [ФРГ] Франк-Вальтер Штайнмайер указывал на то, что санкции могут быть отменены шаг за шагом, а не сразу все целиком", - напомнил он.

По версии лидера СвДП, Запад может предложить Москве выбор - или эскалация и наращивание вооружений, или "постепенный вывод России из тупика". "Последнее в общих интересах", - отметил он.

На прошлой неделе Линднер предложил германским политикам относиться к проблеме Крыма как к "долгосрочному временному состоянию".