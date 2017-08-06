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В кабмине ФРГ призвали воздержаться от дискуссий о статусе Крыма

Международная панорама
6 августа, 2:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, августа. /ТАСС

Прежде всего следует сконцентрироваться на решении "кровавого конфликта" на востоке Украины, заявил Гернот Эрлер

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БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Координатор кабмина ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Гернот Эрлер призвал сконцентрироваться на поиске политического решения конфликта в Донбассе и воздержаться от дискуссий о статусе Крыма. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

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"Европейский консенсус предусматривает, что сначала нужно полностью сконцентрироваться на политическом решении кровавого конфликта на востоке Украины, а тему Крыма следует вынести на повестку дня лишь в рамках последующего политического процесса", - сказал Эрлер, комментируя заявление лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера, который призвал временно забыть про конфликт вокруг Крыма и выступил за ослабление санкций против Москвы в случае достижения прогресса в реализации Минских соглашений.

"Говоря о табу: я боюсь, что к Крыму следует пока относиться как к долгосрочному временному состоянию", - сказал глава СвДП в интервью Funke.

Смягчение санкций - "музыка будущего"

Вопрос возможного смягчения ограничительных мер против Москвы, по мнению Эрлера, "остается музыкой будущего, пока не выполнен даже первый пункт [Минских договоренностей] о перемирии". "Здесь требуются усилия обеих сторон конфликта", - добавил координатор кабмина ФРГ. В то же время он напомнил, что дискуссии о постепенной отмене санкций до полной реализации "Минска" уже давно идут.

Эрлер высказался за проведение в ЕС единой политики в отношении России, особенно учитывая "отклонение президента [США Дональда] Трампа от прежнего принципа консенсуса, которого придерживался Запад". "Хорошо, что ЕС, а не Германия, отреагировал на недавнюю провокацию с газовыми турбинами Siemens ("Сименс"; имеются в виду поставки турбин компании в Крым - прим. ТАСС)", - считает уполномоченный правительства ФРГ. "Особый путь Германии здесь не нужен", - предупредил Эрлер.

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