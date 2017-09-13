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Харири: Ливан может стать площадкой для запуска процесса реконструкции Сирии

Международная панорама
13 сентября, 17:45 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 13, сентября. /ТАСС

Премьер-министр Ливана добавил, что процесс реконструкции начнется, как только закончится война в Сирии

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БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что его страна может сыграть роль одной из основных баз для разворачивания процесса послевоенной реконструкции Сирии.

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Об этом, как сообщило ливанское телевидение, он заявил журналистам после переговоров, которые провел в Сочи в среду с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы уже готовимся к этому и привлекаем инвесторов, в том числе из России. Порт Триполи на севере Ливана может стать такой площадкой", - сказал он.

По его словам, процесс реконструкции начнется, как только закончится война в Сирии.

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Персоны
Харири, Саад
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