Харири: Ливан может стать площадкой для запуска процесса реконструкции Сирии

БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что его страна может сыграть роль одной из основных баз для разворачивания процесса послевоенной реконструкции Сирии.

Об этом, как сообщило ливанское телевидение, он заявил журналистам после переговоров, которые провел в Сочи в среду с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы уже готовимся к этому и привлекаем инвесторов, в том числе из России. Порт Триполи на севере Ливана может стать такой площадкой", - сказал он.

По его словам, процесс реконструкции начнется, как только закончится война в Сирии.