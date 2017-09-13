Более 4 тыс. тонн стройматериалов направит РФ для восстановления инфраструктуры в Сирии

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия направит в Сирию более 4 тыс. тонн стройматериалов и специальную строительную технику для восстановления инфраструктуры в освобожденных от террористов населенных пунктах. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Более 40 единиц строительной техники (бульдозеры, экскаваторы, краны - прим. ТАСС) для ведения восстановительных работ, свыше 2 тыс. тонн металлических труб для водопроводов и других объектов жизнеобеспечения, сотни километров высоковольтных и оптико-волоконных проводов для восстановления системы электроснабжения и связи, стройматериалы для восстановления больниц, школ и социальных объектов (готовятся к отправке в Сирию - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
В настоящее время российское военное ведомство осуществляет доставку строительной техники и материалов железнодорожным транспортом в порт Новороссийск для дальнейшей доставки в Сирию, добавили в Минобороны.