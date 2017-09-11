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Шойгу в письме де Мистуре призвал ООН нарастить объемы гуманитарной помощи в Сирии

Общество
11 сентября, 11:24 дата обновления: 11 сентября, 11:38 UTC+3

Министр обороны России также призвал международное сообщество принять самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц и объектов инфраструктуры в Сирии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил письмо специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, в котором призвал международное сообщество оказать помощь сирийскому населению. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призывает Стаффана де Мистуру по линии ООН и гуманитарных организаций срочно нарастить объемы гумпомощи и принять самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц, объектов инфраструктуры", - сказали в военном ведомстве. 

Сергей Шойгу также указал на сложную обстановку в лагерях беженцев. 

"Действиями террористов многие населенные пункты разрушены. В руинах тысячи жилых домов, школ и медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры. Сложная гуманитарная ситуация, по словам Сергея Шойгу, складывается в лагерях беженцев, расположенных в районах Эт-Танф и Акербат, где сейчас находятся около 60 тыс. человек. Острая потребность сирийцев только в продовольствии составляет сегодня более 1000 т и свыше 80 т в медикаментах", - сказали в военном ведомстве.

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Персоны
Де Мистура, Стаффан Шойгу, Сергей Кужугетович
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