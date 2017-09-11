Российские военные доставили гумпомощь в зону деэскалации в провинции Хомс

ХАМА (Сирия), 11 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие центра по примирению в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в населенный пункт Эр-Растан в зоне деэскалации в провинции Хомс на подконтрольной боевикам вооруженной оппозиции территории. Местным жителям переданы 4 т продовольствия и 500 кг медикаментов.

"Здесь происходит выдача гуманитарной помощи жителям населенного пункта Эр-Растан. Выдаем продовольственные наборы, мешки с мукой и сахаром, самое необходимое. Тут же будет развернут медицинский пункт, будет оказана первая медицинская помощь нуждающимся", - сообщил журналистам представитель Центра по примирению Александр Сазонов.

Как рассказал представитель медицинского отделения Центра Владимир Корзоватых, российская сторона также помогает местным жителям восстанавливать работу районных медучреждений. "Сегодня мы передавали необходимые для лечения тяжелобольных вещи и средства ухода: подгузники, одноразовые простыни, плазмозамещающие растворы. Здесь в ближайшее время откроется больница, пока это просто медпункт, но в дальнейшем она уже будет работать как обычная больница", - сказал он.