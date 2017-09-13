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Глава МИД Ирана: Тегеран полностью выполняет положения СВПД

Международная панорама
13 сентября, 19:36 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 13, сентября. /ТАСС

Джавад Зариф подчеркнул, что "некоторые стороны были не так привержены своим обязательствам"

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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Исламская Республика Иран полностью выполняет положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Об этом заявил в среду министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"Что касается СВПД, то обе стороны сказали, что СВПД не подлежит пересмотру. Иран до сих пор выполнял и выполняет свои обязательства по СВПД, но, к сожалению, некоторые стороны были не так привержены своим обязательствам", - сказал он журналистам.

По словам Зарифа, на переговорах также обсуждалась сирийская проблематика. "Мы очень хорошо ведем сотрудничество по терроризму в Сирии, а также у нас очень хорошее сотрудничество по созданию зон спокойствия в Сирии", - сказал иранский министр, выразив надежду на плодотворные переговоры по сирийскому урегулированию, которые стартуют в четверг в Астане.

Говоря о двустороннем сотрудничестве России и Ирана, Зариф заявил, что почувствовал со стороны российского руководства заинтересованность в еще большем его расширении. "Наши экономические отношения могут иметь еще больший рост, и президент Путин сказал, что даст соответствующие поручения по этим вопросам", - сказал иранский министр.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Ирана Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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