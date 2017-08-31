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Лавров и Зариф обсудили выполнение соглашения по иранской ядерной программе и Сирию

Политика
31 августа, 11:39 дата обновления: 31 августа, 11:43 UTC+3

Главы МИД РФ и Ирана в ходе телефонных переговоров обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, сообщили в российском дипведомстве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили в четверг по телефону ход выполнения соглашения по иранской ядерной программе и урегулирование в Сирии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ход выполнения Совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и ситуацию в сирийском урегулировании в контексте договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса", - информировали в министерстве.

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Беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

Иран и "шестерка" стран (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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