Лидеры БРИКС призвали к выполнению обязательств по плану действий по Ирану

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС призвали к полному исполнению обязательств заинтересованными сторонами в рамках плана действий по иранской ядерной проблеме. Об этом говорится в Сямэньской декларации саммита глав государств "пятерки".

"Мы решительно поддерживаем Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме и призываем все заинтересованные стороны выполнять в полной мере свои обязательства и обеспечить полную и эффективную реализацию СВПД в целях укрепления мира и стабильности на международном и региональном уровне", - отмечается в документе.