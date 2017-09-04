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Лидеры БРИКС призвали к выполнению обязательств по плану действий по Ирану

Международная панорама
4 сентября, 10:32 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

В декларации, принятой на полях саммита, отмечается, что это поможет укрепить "мир и стабильность на региональном и международном уровне"

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС призвали к полному исполнению обязательств заинтересованными сторонами в рамках плана действий по иранской ядерной проблеме. Об этом говорится в Сямэньской декларации саммита глав государств "пятерки".

"Мы решительно поддерживаем Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме и призываем все заинтересованные стороны выполнять в полной мере свои обязательства и обеспечить полную и эффективную реализацию СВПД в целях укрепления мира и стабильности на международном и региональном уровне", - отмечается в документе.

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