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Reuters: Госдеп прекратит выдачу виз некоторым категориям граждан из четырех государств

Международная панорама
13 сентября, 19:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, сентября. /ТАСС

Наиболее жесткие ограничения вводятся для Эритреи, где будут отклоняться практически все запросы на американские бизнес и туристические визы

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США прекратит оформление въездных виз для ряда категорий граждан Камбоджи, Эритреи, Сьерра-Леоне и Гвинеи в связи с тем, что эти государства отказываются по требованию Вашингтона принимать своих граждан обратно на родину. Об этом говорится в циркулярах, направленных в среду в консульские учреждения и попавших в распоряжение агентства Reuters.

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Документы были разосланы от имени госсекретаря Рекса Тиллерсона, в них отмечается, что страны намеренно "отказываются или беспричинно затягивают" возвращение своих граждан из США, и что визовые ограничения будут сняты после того, как правительства указанных четырех государств примут всех граждан, подлежащих депортации.

Наиболее жесткие ограничения вводятся для Эритреи - там будут отклоняться практически все запросы на американские бизнес и туристические визы. В Гвинее будет отказано в оформлении въездных документов туристического типа, студенческих и деловых виз для представителей правительства этой страны и членов их семей. В Камбодже ограничения коснутся лишь сотрудников министерства иностранных дел определенного ранга при оформлении туристических виз, а в Сьерра-Леоне откажут в оформлении бизнес и туристических виз работникам МИД и иммиграционных ведомств.

Как отмечается в документах, которые приводит Reuters, новая практика вводится начиная со среды и не затронет тех людей, которые уже имеют действующие американские визы.

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США Гвинея Эритрея Камбоджа Сьерра-Леоне
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