В ООН обеспокоены намерением США отменить программу защиты иммигрантов

ЖЕНЕВА, 11 сентября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил обеспокоенность намерением властей США отменить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). В своем выступлении на открывшейся в понедельник в Женеве сессии Совета ООН по правам человека он выразил надежду на то, что этой категории иммигрантов будет предоставлен "длительный легальный статус".

"Я обеспокоен решением правительства (США) прекратить действие DACA в течение шести месяцев, несмотря на свидетельства его позитивного влияния на жизнь почти 800 тыс. молодых мигрантов, а также на экономику и общество в США, - отметил аль-Хусейн. - Я надеюсь, что Конгресс предоставит бывшим участникам программы DACA длительный легальный статус".

Верховный комиссар подчеркнул, что его "беспокоит рост задержаний и депортаций законопослушных иммигрантов". По его словам, за первые 5 месяцев нынешнего года число иммигрантов, задержанных в США в отсутствие уголовных обвинений "было на 155% выше, чем за тот же период 2016 года".

В минувший вторник министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении Вашингтона отменить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними. Министр подчеркнул, что процесс аннулирования программы займет полгода. При этом за данное время Конгресс США может выработать альтернативу DACA и прописать это уже законодательно.

Аль-Хусейн выразил обеспокоенность в своем выступлении также "открытыми антисемитскими и расистскими заявлениями", звучавшими в августе в США в штате Вирджиния, и "проявившимися онлайн и в ходе публичных дискуссий". "Свобода слова является бесценным и значительным правом как в соответствии с международными стандартами, так и правом США, и она не должна становиться оружием в призывах к насилию и ненависти", - заключил верховный комиссар ООН.