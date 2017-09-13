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Европарламент выступает за санкции ЕС против российских чиновников по делу Магнитского

Международная панорама
13 сентября, 21:11 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, сентября. /ТАСС

Резолюцию по целевым санкциям принята широким большинством в 578 голосов при 19 "против" и 68 воздержавшихся

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ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента призвали Европейский союз принять санкции в отношении 32 российских официальных лиц, подозреваемых в причастности к уголовному преследованию сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом говорится в резолюции Европейского парламента о борьбе с рядом случаев коррупции, одобренной в среду на пленарной сессии в Страсбурге.

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Резолюция была принята широким большинством в 578 голосов при 19 "против" и 68 воздержавшихся. Полный текст ее будет опубликован в ближайшее время. "Мы считаем необходимым, чтобы на рассмотрение cовета министров Европейского союза как можно быстрее был передан список санкций в отношении 32 российских чиновников, причастных к гибели россиянина Сергея Магнитского, подававшего сигнал о нарушениях законов. Этот список следует одобрить и ввести целевые санкции против [российских] чиновников лиц", - цитирует пресс-служба Европейского парламента текст документа.

"Коррупция является одним из факторов нарушения прав человека, на который в наименьшей мере обращается внимание. В этой связи Европейскому союзу надлежит содействовать международному сотрудничеству с тем, чтобы бороться против этого негативного явления", - считают депутаты Европарламента. В резолюции не исключаются возможности "использовать санкции или приостанавливать действие существующих договоров в случае наличия в тех или иных государствах системной коррупции, приводящей к нарушению прав человека".

О "законе Магнитского"

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он предусматривает использование односторонних американских санкций в отношении должностных лиц России, виновных, по мнению властей США, в нарушении прав человека на родине. Санкции заключаются в отказе от выдачи американских въездных виз и аресте финансовых активов, находящихся в юрисдикции США.

Прежняя администрация президента Барака Обамы несколько раз расширяла список граждан России, в отношении которых действуют рестрикции в рамках "Закона имени Магнитского". Среди попавших под санкции оказывались в основном бывшие сотрудники силовых ведомств России. В настоящее время список охватывает более 40 человек, включая, к примеру, главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. У списка имеется и секретная часть.

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