Великобритания выступила за проведение открытой встречи СБ ООН по Мьянме

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Великобритания выступает за проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в охваченном насилием мьянманском штате Ракхайн, а также подготовит для СБ проект заявления председателя, которое является вторым по значимости документом после резолюции. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт.

"У нас есть несколько конструктивных предложений насчет будущей работы Совета Безопасности, ряд членов [Совбеза] призывают провести открытую встречу, что я поддерживаю. Помимо этого в дальнейшем можно принять заявление председателя, над которым мы будем работать", - сказал дипломат.

Он выразил уверенность в том, что большинство членов Совбеза поддержат идею проведения открытого заседания "в качестве следующего шага", если ситуация в штате Ракхайн продолжит ухудшаться. В то же время британский постпред высказал сомнение в том, что все делегации в СБ ООН согласятся с проведением публичной дискуссии на эту тему. Райкрофт также напомнил, что на следующей неделе в Нью- Йорке на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи пройдут два мероприятия, посвященных Мьянме.

Совет Безопасности ООН в среду провел закрытое совещание по ситуации в Ракхайне, итоги которого подвел для журналистов председательствующий в СБ эфиопский дипломат Текеда Алему. По его словам, члены Совбеза осуждают насилие, которое привело к появлению сотен тысяч беженцев, а также призывают немедленно прекратить столкновения в регионе.

Как заявил британский постпред, это первый случай за девять лет, когда члены Совбеза достигли какого-то согласия по теме Мьянмы, что позволило председателю высказаться по этому вопросу. "Мы все обеспокоены ухудшением ситуации", - отметил Мэттью Райкрофт. По его словам, на закрытой встрече заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джефф Фелтман предупредил о "катастрофе, которая надвигается на штат Ракхайн и проживающих там [представителей народности] рохинджа".

Ситуация в регионе резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. За последние недели число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек. Большинство погибших - боевики-рохинджа.