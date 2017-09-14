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СМИ: организатор взрыва в больнице в Бангкоке приговорен к четырем годам лишения свободы

Международная панорама
14 сентября, 6:58 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 14, сентября. /ТАСС

Как отмечает Bangkok Post, Ваттана Пумрет может провести в тюрьме больше четырех лет. В суде также находится дело в отношении него по обвинению в преднамеренной попытке убийства

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БАНГКОК, 14 сентября. /ТАСС/. Предполагаемый организатор взрыва в одной из больниц Бангкока, в результате которого 22 мая ранения получили более 20 человек, приговорен судом к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном производстве и хранении взрывчатых веществ. Об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.

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62-летний Ваттана Пумрет, ранее работавший инженером в электросетевой компании, был задержан правоохранительными органами вскоре после взрыва и дал признательные показания. Он также оштрафован судом почти на 2 тыс. батов ($60) за незаконное хранение боеприпасов.

Как отмечает Bangkok Post, Ваттана Пумрет может провести в тюрьме больше четырех лет. В суде также находится дело в отношении него по обвинению в преднамеренной попытке убийства. Решение по делу ожидается 16 октября.

22 мая, в трехлетнюю годовщину военного переворота в Таиланде, взрыв прогремел на территории больницы Пхрамонгкутклао. Ранения получили 25 человек. Взрывное устройство малой мощности было помещено в вазу для цветов. В приемном покое для военных пенсионеров эта ваза появилась за некоторое время до взрыва.

После задержания на пресс-конференции в полиции Пумрет публично признался в личной неприязни к Вооруженным силам Таиланда и правящему режиму, пришедшему к власти в результате бескровного военного переворота. "Личные счеты" к силовикам у него возникли после подавления военными уличных протестов движения "краснорубашечников" в 2010 году.

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