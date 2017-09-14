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Европарламент призвал к прекращению насилия в Мьянме

Международная панорама
14 сентября, 14:40 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, сентября. /ТАСС

В тексте принятой резолюции отмечается, что "власти Мьянмы обязаны защищать всех гражданских лиц и не проявлять дискриминационных признаков"

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ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, призывающую правительство Мьянмы осудить любые подстрекательства к расовой или религиозной ненависти и прекратить репрессии против рохинджа. Соответствующий документ принят в четверг на сессии ЕП в Страсбурге.

"Европейский парламент призывает вооруженные силы и силы безопасности в Мьянме немедленно прекратить убийства, преследования и насилие в Ракхайне", - говорится в резолюции. "Власти Мьянмы обязаны защищать всех гражданских лиц и не проявлять дискриминационных признаков", - отмечается в документе.

В нем ЕП "призывает правительство Мьянмы и, прежде всего, государственного советника (фактически является политическим лидером страны) Аун Сан Су Чжи безоговорочно осудить любые подстрекательства к расовой или религиозной ненависти, бороться с социальной дискриминацией и прекратить репрессии против рохинджа", указывается в резолюции.

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Европарламент, как говорится в документе, "напоминает лауреату премии имени Сахарова 1990 года Аун Сан Су Чжи, что эта премия присуждается тем, кто защищает права человека, права меньшинств и уважает международное право". Депутаты поднимают вопрос о возможности "отзыва премии Сахарова в случаях, если ее лауреаты нарушают эти критерии после присуждения премии".

Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи подверглась критике со стороны мирового сообщества после обострения ситуации в мьянманском штате Ракхайн, где в результате вспышки насилия в конце августа погибли более 400 человек. Около 300 тыс. представителей народности рохинджа, проживающих в Ракхайне, были вынуждены бежать в Бангладеш. Она уже отказалась от участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Причины отмены уже запланированной поездки не называются.

Ранее Аун Сан Су Чжи сообщила о "массовой дезинформации" касательно событий в республике. По ее словам, мировыми СМИ растиражировано "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы - прим. ТАСС)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".

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