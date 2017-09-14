Госдеп: США обратятся в МИД РФ для разъяснения ситуации с лишением дипломатов парковок

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты намерены обратиться за разъяснениями в МИД РФ по поводу ликвидации парковочных мест для американских дипломатов рядом с посольством и тремя консульствами в РФ (находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке).

Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявили в пресс-службе Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что парковочные места, которые ранее были предусмотрены для работников американских консульских учреждений [и посольства в Москве], были недавно ликвидированы. Мы намерены обратиться по этому вопросу в МИД, чтобы лучше понять ситуацию и оценить возможные способы решения", - отметили собеседники агентства.