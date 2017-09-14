Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп: США обратятся в МИД РФ для разъяснения ситуации с лишением дипломатов парковок

Международная панорама
14 сентября, 20:35 UTC+3

В пресс-службе Госдепа отметили, что намерены обратиться к российским коллегам, чтобы оценить возможные способы решения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты намерены обратиться за разъяснениями в МИД РФ по поводу ликвидации парковочных мест для американских дипломатов рядом с посольством и тремя консульствами в РФ (находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке).

Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявили в пресс-службе Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что парковочные места, которые ранее были предусмотрены для работников американских консульских учреждений [и посольства в Москве], были недавно ликвидированы. Мы намерены обратиться по этому вопросу в МИД, чтобы лучше понять ситуацию и оценить возможные способы решения", - отметили собеседники агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
2
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
3
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
4
Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутации
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
7
Законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама