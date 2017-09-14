США продлевают срок смягчения иранских санкций в рамках ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти США продлевают срок смягчения введенных против Ирана санкций в рамках заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, "вашингтонская администрация одобрила смягчение [санкций], чтобы сохранить некоторую гибкость", поскольку Белый дом занимается пересмотром политики по Ирану.

"Отказ от некоторых из этих санкций не следует рассматривать как указание президента [США Дональда] Трампа или позицию его администрации по [ядерной сделке Ирана], а также как разрешение иранскому режиму совершать разнообразные враждебные действия", - пояснила дипломат.

Она подчеркнула, что до сих пор вашингтонская администрация не приняла решение о том, выйдут ли США из этого соглашения.