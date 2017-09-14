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Госдепартамент не считает "ответной мерой" лишение дипломатов США парковок в РФ

Международная панорама
14 сентября, 23:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт отметила, что Вашингтон надеется "продвигаться вперед" в отношениях с Москвой

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США не расценивает ликвидацию парковочных мест для американских дипломатов рядом с посольством и тремя консульствами в РФ, как своего рода ответную меру. Об этом сообщила в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Я бы не стала характеризовать это как некие ответные меры. Мы хотим продвигаться вперед в наших отношениях с Россией. У заместителя госсекретаря состоялась встреча в позитивном ключе с [замглавы МИД РФ] Сергеем Рябковым", - сказала она.

Представитель пресс-службы Госдепартамента ранее сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты намерены обратиться за разъяснениями в МИД РФ по поводу ликвидации парковочных мест.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приведет к полному паритету условия, в которых работают российские загранучреждения в США и американские в России. Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что "уравнивание условий работы сотрудников российских и американских диппредставительств не должно стать предметом для очередного всплеска эмоций". Он сообщил, что речь идет об исчезновении у американских дипломатов "дополнительных бонусов или преференций, которыми они пользовались определенное время".

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