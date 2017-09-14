Госдепартамент не считает "ответной мерой" лишение дипломатов США парковок в РФ

СМИ: Госдеп одобрил поставки оружия за рубеж на $79,5 млрд в 2017 годуМеждународная панорама 15 сентября, 0:36
Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы "Зенита" над "Вардаром"Спорт 15 сентября, 0:33
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 15 сентября, 0:27
Не предел мечтаний: "Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 0:26
Российские теннисисты сыграют с венграми за место в Мировой группе Кубка ДэвисаСпорт 15 сентября, 0:16
Тренер сборной Саудовской Аравии покинул пост после выхода команды на ЧМ-2018Спорт 15 сентября, 0:10
По Газоль: сборная Испании сделает все, чтобы выиграть бронзу ЕвробаскетаСпорт 14 сентября, 23:58
"Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги ЕвропыСпорт 14 сентября, 23:56
Тарасов: "Локомотив" хотел победить "Копенгаген", но не получалась игра в атакеСпорт 14 сентября, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США не расценивает ликвидацию парковочных мест для американских дипломатов рядом с посольством и тремя консульствами в РФ, как своего рода ответную меру. Об этом сообщила в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Я бы не стала характеризовать это как некие ответные меры. Мы хотим продвигаться вперед в наших отношениях с Россией. У заместителя госсекретаря состоялась встреча в позитивном ключе с [замглавы МИД РФ] Сергеем Рябковым", - сказала она.
Представитель пресс-службы Госдепартамента ранее сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты намерены обратиться за разъяснениями в МИД РФ по поводу ликвидации парковочных мест.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приведет к полному паритету условия, в которых работают российские загранучреждения в США и американские в России. Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что "уравнивание условий работы сотрудников российских и американских диппредставительств не должно стать предметом для очередного всплеска эмоций". Он сообщил, что речь идет об исчезновении у американских дипломатов "дополнительных бонусов или преференций, которыми они пользовались определенное время".