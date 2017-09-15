Китай осудил ракетный пуск КНДР и выразил готовность следовать резолюциям СБ ООН

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ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Пекин осуждает очередной ракетный пуск КНДР и будет строго придерживаться соответствующих резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом в пятницу заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай против того, чтобы КНДР шла вопреки резолюциям СБ ООН, используя ракетные технологии и осуществляя запуски. В настоящий момент ситуация в регионе напряжена и крайне неоднозначна, поэтому каждая из соответствующих сторон должна проявлять сдержанность, - отметила она. - Китайская сторона продолжит всеобъемлюще придерживаться текста резолюций международного сообщества".
Дипломат подчеркнула, что дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове никоим образом нельзя допустить.
КНДР в пятницу утром осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. По данным японского правительства, она была запущена из района аэропорта Сунан рядом с Пхеньяном, преодолев расстояние около 3,7 тыс. км - траектория ее полета составила почти 800 км.
Министерство обороны Японии не исключило, что Пхеньян испытал баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12". Глава ведомства Ицунори Онодэра отметил, что ее возможностей достаточно, чтобы достичь тихоокеанского острова Гуам, где расположены военные объекты США.