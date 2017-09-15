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Число беженцев-рохинджа в Бангладеш превысило 390 тыс.

Международная панорама
15 сентября, 13:26 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 15, сентября. /ТАСС

Международная организация по миграции попросила выделить $26,1 млн на гуманитарную помощь беженцам в Бангладеш

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ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн, превысило 390 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

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"Число вновь прибывших достигло 391 тыс., нет признаков прекращения притока людей, так как дым от сожженных деревень ясно виден из округа Кокс-Базар [в Бангладеш]", - отметил он.

По словам Миллмана, правительство Бангладеш и ряда других государств, в частности Турции, Индонезии и Малайзии, сейчас "наперегонки со временем" доставляют помощь нуждающимся беженцам - продукты, воду, стройматериалы, предметы санитарии. МОМ обратилась к мировому сообществу с призывом выделить на гуманитарные нужды беженцев в Бангладеш на ближайшие три месяца $26,1 млн.

В свою очередь официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич выразил на брифинге "растущую обеспокоенность положением рохинджа", бежавших в Бангладеш из Мьянмы. "Насилие в штате Ракхайн в Мьянме сделало эту ситуацию за последние три недели одним из самых быстрорастущих кризисов с беженцами в последние годы. Он породил огромные гуманитарные потребности в Бангладеш - стране, которая уже была затронута предыдущими потоками беженцев", - констатировал он.

Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн, власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции.

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