Число беженцев-рохинджа в Бангладеш превысило 390 тыс.

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн, превысило 390 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

"Число вновь прибывших достигло 391 тыс., нет признаков прекращения притока людей, так как дым от сожженных деревень ясно виден из округа Кокс-Базар [в Бангладеш]", - отметил он.

По словам Миллмана, правительство Бангладеш и ряда других государств, в частности Турции, Индонезии и Малайзии, сейчас "наперегонки со временем" доставляют помощь нуждающимся беженцам - продукты, воду, стройматериалы, предметы санитарии. МОМ обратилась к мировому сообществу с призывом выделить на гуманитарные нужды беженцев в Бангладеш на ближайшие три месяца $26,1 млн.

В свою очередь официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич выразил на брифинге "растущую обеспокоенность положением рохинджа", бежавших в Бангладеш из Мьянмы. "Насилие в штате Ракхайн в Мьянме сделало эту ситуацию за последние три недели одним из самых быстрорастущих кризисов с беженцами в последние годы. Он породил огромные гуманитарные потребности в Бангладеш - стране, которая уже была затронута предыдущими потоками беженцев", - констатировал он.

Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн, власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции.