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Страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии

Международная панорама
15 сентября, 13:28 дата обновления: 15 сентября, 14:17 UTC+3

В совместном заявлении отмечается, что Россия, Турция и Иран как страны-гаранты также создали координационный центр по зонам деэскалации

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АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран как гаранты перемирия в Сирии объявили о создании четырех зон деэскалации в этой стране. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

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"[Страны-гаранты] объявляют о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и в определенных частях соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо), а также в определенных районах на юге Сирии (на основе инициативы РФ, как гаранта астанинского процесса, с целью обеспечить соблюдение режима прекращения боевых действий, территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и продолжать борьбу с терроризмом)", - зачитал Абдрахманов текст совместного заявления стран-гарантов по итогам международной встречи в Астане.

В документе подчеркивается, что создание зон деэскалации является временной мерой. "Снова отмечают, что создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой первоначально составит шесть месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса гарантов", - поясняется в заявлении, которое озвучил глава МИД.

Россия, Турция и Иран как гаранты также создали координационный центр по зонам деэскалации. "[Страны-гаранты] создают Совместный ирано-российско-турецкий координационный центр для согласования действий сил контроля деэскалации в зонах деэскалации", - зачитал Абдрахманов.

Страны - гаранты перемирия заявили, что создание зон деэскалации никак не подорвет суверенитет Сирии. "Отмечают, что ни при каких обстоятельствах создание упомянутых зон деэскалации не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики", - зачитал Абдрахманов.

В заявлении также говорится, что седьмая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в конце октября.

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