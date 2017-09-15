Группа активистов организовала в Польше мотопробег против русофобии

ВАРШАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Действующее в Польше общественное объединение под названием Польско-российское братство организовало в республике мотопробег под лозунгом "Нет для русофобии". Акция стартовала в пятницу и продлится до 19 сентября.

Как сообщил корреспонденту ТАСС глава братства Петр Радтке, трасса мотоциклистов пройдет по польским городам и деревням. "Во время пробега мы будем распространять листовки, призывающие к прекращению враждебной политики в отношении Российской Федерации. Это событие будет также прекрасной возможностью проведения непосредственного польско-российского диалога. В каждом городе, через который будем проезжать, свое присутствие мы обозначим визитом в городскую администрацию, информируя муниципальные власти о нашей инициативе", - отметил он.

Согласно утвержденному плану, акция стартует в Ольштыне, где мотоциклисты совместно с представителями общественной организации "Калининград - Ольштын - Свиноуйсьце" примут участие в уборке кладбища героев Красной Армии. В ближайшие дни запланировано посещение около 10 населенных пунктов, включая города Элк, Белосток, Августов. Конечным пунктом трассы пробега, которая составляет около 1500 км, будет Варшава, где намечено возложение цветов к Могиле неизвестного солдата и на кладбище-мавзолее Красной Армии.

Русофобия в Польше

По словам Радтке, "в Польше русофобия - довольно распространенное явление". Господствующая среди польских политических элит русофобия является пропуском в мир большой политики, - сказал он. Все крупные политические фракции в массе своей позиционируют себя, как правило, антироссийски и различаются между собой только тем, как далеко в западном направлении ищут себе союзников и покровителей - в Европе или в США".

"Каждый аргумент в позиции польских политических элит находится в противоречии с основополагающими принципами, которые в течение многих столетий освещали путь борющимся за свободу и независимость Польши, тем, кто с оружием в руках погибал, полон убеждения, что жертвует собой за правое дело и с высокой целью. Хочется задать себе вопрос, за какие такие ценности эта кровь была в действительности пролита, если память о мужестве героев Красной Армии и Войска Польского будет дробиться бульдозерами! Не был ли весь этот освободительный порыв многих поколений поляков использован только ради того, чтобы одна часть народа, объединенная вокруг определенной идеи, распрощалась навсегда с другой частью того же народа и направила свои шаги в другую сторону, отдавая себя радостно и с чувством полной свободы на службу новому господину, защитнику демократии с руками по локоть в крови, званому США?", - отметил лидер Польско-российского братства.

"Искажая и переиначивая историю славянского народа, потомками которого являются сегодня народы Польши и России, с помощью незаметных для большинства усилий, эти силы на сегодняшний день достигли результата в виде всеобщей русофобии. Такая ситуация с точки зрения интересов нашего народа выглядит абсолютно нелогично, - считает он. К счастью, записанная в генах потомственная память нашего народа сильнее тех стандартов, которые постоянно пробуют вживлять в наше сознание".

"Только живя в дружбе и сотрудничая с Востоком, мы будем в состоянии почувствовать свое правдивое естество. С нашими взглядами мы без страха выходим к людям, потому что мы искренни и открыты, нам нечего скрывать, а несение всем людям в Польше ценности дружбы и добрососедства - главное направление действий нашей организации", - констатировал Радтке.