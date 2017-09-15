СМИ: безопасность в Идлибе обеспечат 25 тыс. турецких военных и бойцов оппозиции

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция и так называемая Свободная сирийская армия (ССА) намерены отправить 25 тыс. бойцов для обеспечения безопасности в зоне деэскалации в провинции Идлиб, о создании которой было объявлено в пятницу по итогам заседания международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом пишет в четверг газета "Ени шафак".

По ее данным, турецкие военные, численность которых не уточняется, уже в этом месяце пересекут границу в районе турецкой провинции Хатай. После этого они продвинутся на 35-50 км вглубь сирийской провинции.

Турецкие военнослужащие и бойцы ССА будут обеспечивать безопасность 5 тыс. квадратных километров Идлиба. Отмечаетс "Ени шафак" я, что переброска контингента со стороны Турции может начаться в любой момент. Издание не указывает на то, как и гСМоенные будут координировать свои действия с бойцами ССА.

Россия, Турция и Иран как гаранты перемирия в Сирии объявили в пятницу в Астане о создании четырех зон деэскалации: в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и в определенных частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо), а также в определенных районах на юге Сирии. Также было заявлено, что страны-гаранты создают Совместный ирано-российско- турецкий координационный центр для согласования действий сил в зонах деэскалации.