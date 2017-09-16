В освобожденный Дейр-эз-Зор возвращается мирная жизнь

В Сент-Луисе при разгоне протестов применен газ, ранены двое полицейскихПроисшествия 16 сентября, 7:52
Правительство РФ утвердило стратегию развития янтарной отрасли до 2025 годаЭкономика и бизнес 16 сентября, 7:31
Форвард "Вашингтона" Кузнецов признался, что летом рассматривал вариант возвращения в КХЛСпорт 16 сентября, 6:25
"Кросс нации" на Дальнем Востоке стартовал с КамчаткиСпорт 16 сентября, 4:43
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкцииМеждународная панорама 16 сентября, 4:25
Минпромторг: промышленное сотрудничество РФ и Кубы динамично развиваетсяЭкономика и бизнес 16 сентября, 3:48
Бах: Олимпиада не должна проходить в тени продолжающегося расследования допинга в РоссииСпорт 16 сентября, 3:12
Бах извинился перед игроками НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпиаде-2018Спорт 16 сентября, 2:33
Меркель выступила за продление контроля на внутренних границах ЕС на неопределенное времяМеждународная панорама 16 сентября, 2:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР /Сирия/, 16 сентября. /ТАСС/. Освобожденный в начале сентября Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни после снятия блокады. В городе на северо-востоке Сирии пока есть проблемы с водой и электричеством, но инфраструктуру начинают восстанавливать.
"Наши дети три года не видели фруктов и чистой питьевой воды, много народа голодало. В последние дни мы получали очень много помощи - от сирийского правительства и наших российских друзей - лекарства, воду, продукты, топливо", - сообщил журналистам в субботу губернатор провинции Дейр-эз- Зор Мухаммад Ибрагим Самра.
На днях в Дейр-эз-Зор из Дамаска завезли оборудование для пекарен, и горожане увидели свежую выпечку, которая исчезла с приходом боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ).
Продукты питания теперь доставляют автотранспортом, хотя совсем недавно российским военным приходилось сбрасывать гуманитарную помощь над осажденным городом с самолетов.
Сирийские войска развивают наступление в окрестностях города при поддержке ВКС России.
"Мы долго не могли выбить боевиков отсюда, те постоянно обстреливали пригород из артиллерии. Здесь высота Вайль-Карра - мы отбили ее у террористов несколько дней назад. Теперь мы контролируем эту дорогу, по которой игиловцы получали подкрепление и боеприпасы", - рассказал представителям СМИ военнослужащий сирийской армии Абдель Салах.
Накануне сирийским войскам удалось войти в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободить от боевиков горные массивы Сарда и Каррум. Боевики отброшены от Дейр-эз-Зора на расстояние в 5-7 километров на восток от городской черты, за реку Евфрат.
В больницы города еще поступают раненые, поскольку разрозненные группы боевиков продолжают вести боевые действия в его окрестностях. Так называемая "дорога жизни", соединяющая Дейр-эз-Зор с аэропортом, по-прежнему простреливается.
"Мы благодарны России. После того, как город освободили, у нас появились медикаменты, бинты, а главное - более опытные коллеги, которые всегда выручат советом", - отметил врач городской больницы Башар Ассаф. По словам его коллеги Асера Ибрагима, сейчас больницам города не хватает анестезиологов и хирургов.
"Мы будем рады принять хотя бы на время российских военных врачей", - добавил он.
В больницах Дейр-эз-Зора также не хватает препаратов анестезии и карет скорой помощи, а автопарк реанимобилей был полностью уничтожен боевиками. В ближайшее время сирийское правительство планирует направить в освобожденный город крупную партию спецтехники.