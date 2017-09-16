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В освобожденный Дейр-эз-Зор возвращается мирная жизнь

Международная панорама
16 сентября, 9:09 UTC+3 ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР /Сирия/ 16, сентября. /ТАСС

Продукты питания теперь доставляют автотранспортом, а не сбрасывают с самолетов, в город из Дамаска завезли оборудование для пекарен

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ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР /Сирия/, 16 сентября. /ТАСС/. Освобожденный в начале сентября Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни после снятия блокады. В городе на северо-востоке Сирии пока есть проблемы с водой и электричеством, но инфраструктуру начинают восстанавливать.

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"Наши дети три года не видели фруктов и чистой питьевой воды, много народа голодало. В последние дни мы получали очень много помощи - от сирийского правительства и наших российских друзей - лекарства, воду, продукты, топливо", - сообщил журналистам в субботу губернатор провинции Дейр-эз- Зор Мухаммад Ибрагим Самра.

На днях в Дейр-эз-Зор из Дамаска завезли оборудование для пекарен, и горожане увидели свежую выпечку, которая исчезла с приходом боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ).

Продукты питания теперь доставляют автотранспортом, хотя совсем недавно российским военным приходилось сбрасывать гуманитарную помощь над осажденным городом с самолетов.

Сирийские войска наступают

Сирийские войска развивают наступление в окрестностях города при поддержке ВКС России.

"Мы долго не могли выбить боевиков отсюда, те постоянно обстреливали пригород из артиллерии. Здесь высота Вайль-Карра - мы отбили ее у террористов несколько дней назад. Теперь мы контролируем эту дорогу, по которой игиловцы получали подкрепление и боеприпасы", - рассказал представителям СМИ военнослужащий сирийской армии Абдель Салах.

Накануне сирийским войскам удалось войти в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободить от боевиков горные массивы Сарда и Каррум. Боевики отброшены от Дейр-эз-Зора на расстояние в 5-7 километров на восток от городской черты, за реку Евфрат.

В больницах ждут российских медиков

В больницы города еще поступают раненые, поскольку разрозненные группы боевиков продолжают вести боевые действия в его окрестностях. Так называемая "дорога жизни", соединяющая Дейр-эз-Зор с аэропортом, по-прежнему простреливается.

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"Мы благодарны России. После того, как город освободили, у нас появились медикаменты, бинты, а главное - более опытные коллеги, которые всегда выручат советом", - отметил врач городской больницы Башар Ассаф. По словам его коллеги Асера Ибрагима, сейчас больницам города не хватает анестезиологов и хирургов.

"Мы будем рады принять хотя бы на время российских военных врачей", - добавил он.

В больницах Дейр-эз-Зора также не хватает препаратов анестезии и карет скорой помощи, а автопарк реанимобилей был полностью уничтожен боевиками. В ближайшее время сирийское правительство планирует направить в освобожденный город крупную партию спецтехники.

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