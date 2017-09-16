Климкин: решение вопроса о миротворцах ООН в Донбассе заложит основу для выборов там

Шарапова пока не решила, каким турниром завершит нынешний сезонСпорт 16 сентября, 14:29
Собянин: парк "Зарядье" справляется с работой, несмотря на естественные сложностиМосква 16 сентября, 14:09
РСК "МиГ" участвует в индийском тендере на поставку истребителейАрмия и ОПК 16 сентября, 14:09
Борзаковский надеется, что в ноябре легкоатлеты получат право выступать под флагом РоссииСпорт 16 сентября, 14:04
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о МинкультурыКультура 16 сентября, 14:01
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейнаЭкономика и бизнес 16 сентября, 13:54
Чиновники и прокуратура в ближайшее время решат вопрос проблемной свалки на УралеОбщество 16 сентября, 13:51
Перова, Эрдыниева и Балданов включены в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лукаСпорт 16 сентября, 13:39
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полетаПроисшествия 16 сентября, 13:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС./ Решение вопроса с введение миротворческой миссии ООН в Донбасс должно заложить основу для проведения там выборов. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в кулуарах конференции '"Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.
"Сейчас идут консультации, каким образом должны взаимодействовать силы ОБСЕ, и каким образом будет [действовать] этот миротворческий контингент. Это все должно заложить основы для того, чтобы начался эффективный переходной период, который привел бы к выборам",- заявил Климкин.
Он подчеркнул, что "Киев против того, чтобы Россия хотя бы частично контролировала подготовку к этим выборам".
Министр напомнил, что Украина настаивает на том, что "миссия должна охватывать всю территорию Донбасса и, конечно, неконтролируемый участок украино-российской границы".