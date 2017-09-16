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Климкин: решение вопроса о миротворцах ООН в Донбассе заложит основу для выборов там

Международная панорама
16 сентября, 13:52 дата обновления: 16 сентября, 14:22 UTC+3 КИЕВ

Сейчас идут консультации по вопросу взаимодействия сил ОБСЕ, сказал глава МИД Украины

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КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС./ Решение вопроса с введение миротворческой миссии ООН в Донбасс должно заложить основу для проведения там выборов. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в кулуарах конференции '"Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

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"Сейчас идут консультации, каким образом должны взаимодействовать силы ОБСЕ, и каким образом будет [действовать] этот миротворческий контингент. Это все должно заложить основы для того, чтобы начался эффективный переходной период, который привел бы к выборам",- заявил Климкин.

Он подчеркнул, что "Киев против того, чтобы Россия хотя бы частично контролировала подготовку к этим выборам".

Министр напомнил, что Украина настаивает на том, что "миссия должна охватывать всю территорию Донбасса и, конечно, неконтролируемый участок украино-российской границы".

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Персоны
Климкин, Павел Анатольевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
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