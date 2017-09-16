Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкции

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БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает интересным предложение президента России Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе, но полагает, что оно пока не дает повода для смягчения санкций против РФ. Об этом глава правительства ФРГ заявила в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.
"Должен быть достигнут значительный прогресс [в деле установления перемирия], которого мы, к сожалению, пока не наблюдаем", - отметила Меркель. "Я считаю предложение российского президента задействовать силы ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересным, - добавила она. - Несколько дней назад я говорила с президентом Путиным о том, что эти силы ООН должны иметь доступ везде, где размещены представители ОБСЕ".
"В этом направлении мы должны дальше работать, но это ростки, которые не дают повода для смягчения санкций", - подытожила Меркель.
Одновременно канцлер подчеркнула, что не согласна с лидером свободных демократов ФРГ Кристианом Линднером, предложившим временно вынести за скобки дискуссию о Крыме и выстраивать отношения с Россией без учета крымского вопроса. "Я отношусь к вопросу Крыма иначе", - сказала Меркель. Она назвала присоединение полуострова к РФ "противоречащим международному праву" и заявила, что с этим "нельзя мириться".