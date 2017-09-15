Кучма считает, что миротворцы ООН должны охранять не миссию ОБСЕ, а население в Донбассе

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Будущая миротворческая миссия ООН в Донбассе должна заниматься в первую очередь безопасностью местного населения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в пятницу в кулуарах ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) официальный представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма.
"Неправильно предлагать миротворцев, чтобы они охраняли миротворцев. Они должны охранять население в первую очередь", - сказал он, имея в виду Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе.
Кроме того, Кучма отметил, что перспектива реализации политической части минских соглашений по Донбассу возможна только после введения миротворческого контингента ООН на неподконтрольные Киеву территории, вплоть до границы с РФ. "Перспективы "Минска" будут только при условии, если миротворческий контингент будет на украинско-российской границе, тогда можно о чем-то говорить. Без этого все это игра в поддавки", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможна ли реализация политической части минских соглашений после введения миротворцев ООН.
Между тем экс-президент скептически относится к перспективам компромиссного решения, касающегося размещения голубых касок. "Я в полный формат не верю", - сказал Кучма.
5 сентября по поручению президента РФ Владимира Путина представительство РФ в ООН направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Путин подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой (ДНР) народных республик.