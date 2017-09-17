Белый дом опроверг информацию о том, что США не выйдут из Парижского соглашения по климату

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Белый дом опроверг в субботу информацию американских СМИ о том, что США не будут выходить из Парижского соглашения по климату. О позиции Вашингтона рассказала заместитель пресс-секретаря президента Линдси Уотерс.
"Позиция США по Парижскому соглашению не изменилась", - говорится в распространенном Белым домом заявлении. По словам Уотерс, в начале июня президент Дональд Трамп "дал ясно понять, что Соединенные Штаты выходят [из соглашения]", если только им не будут предложены "более выгодные условия".
В субботу газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США не будет выходить из Парижского соглашения по климату, однако попытается скорректировать условия своего участия в нем. Трамп считает, что договор перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.