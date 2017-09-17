Великобритания хочет предложить ЕС новое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

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ТАСС, 17 сентября. Великобритания и ЕС должны продолжать совместную борьбу с современными вызовами и угрозами и после Brexit, основой чего может стать новое соглашение. Об этом в субботу в газете The Sun сообщила глава британского МВД Эмбер Радд.
Глава МВД подчеркнула, что правительства должны тесно сотрудничать, если они хотят добиться успехов в борьбе с терроризмом, киберпреступностью, торговлей людьми, контрабандой наркотиками и другими проблемами.
По ее мнению, совместными усилиями Соединенному Королевству и ЕС удалось добиться создания "самых утонченных в мире трансграничных систем в сфере борьбы с преступностью". Однако, по словам Рад, с выходом страны из сообщества действие существующих соглашений закончится.
Как отметила Рад, новое соглашение позволит Соединенному Королевству и ЕС создать нормативную базу для дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности. Она также добавила, что британское правительство опубликует документ, посвященный этому вопросу.