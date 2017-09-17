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СМИ: запуск ракеты КНДР показал проблемы системы реагирования в Японии

Международная панорама
17 сентября, 10:20 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

В частности, газета Nikkei сообщила, что сообщения по экстренной системе оповещения J-Alert не удалось передать должным образом по меньшей мере в пяти муниципалитетах

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ТОКИО, 17 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии оповестило население о пуске северокорейской ракеты 15 сентября буквально через несколько минут после того, как она была запущена из района Пхеньяна. Однако, как отмечают местные СМИ, этот пуск в очередной раз показал недоработки в японской системе реагирования на экстренные ситуации.

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Газета Nikkei сообщила, что сообщения по экстренной системе оповещения J-Alert не удалось передать должным образом по меньшей мере в пяти муниципалитетах. Такие же проблемы возникли и 29 августа, когда запущенная КНДР ракета пролетела по аналогичной траектории, однако полностью решить их, как оказалось, не удалось.

Многие также высказали сомнение в том, что правительству следует распространять экстренные оповещения для такой большой зоны. 15 сентября, как и 29 августа, предупреждение о ракетном пуске касалось 12 северо-восточных префектур, в том числе расположенной к северо-западу от Токио префектуры Нагано.

Как пишет Mainichi Shimbun, некоторые местные чиновники считают, что правительству следует давать более точные данные о траектории полета ракеты, чтобы в будущем местное население не привыкало к тому, что, несмотря на экстренное оповещение, реальной угрозы для них не было. Маршрут полета ракеты пролегал значительно севернее Нагано.

Несогласованная позиция

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Вместе с тем, ответственные за J-Alert чиновники в правительстве резонно отвечают на такие претензии, что времени на оповещение не так много - пущенная в КНДР ракета может достичь Японии всего за несколько минут. Если пытаться сузить зону распространения экстренных оповещений, на это уйдет слишком много времени, говорят они.

Однако проблемы возникают не только с технической стороной, но и с обычной координацией между ключевыми ведомствами. Так, глава МИД Таро Коно на пресс-конференции после 08:00 по местному времени (02:00 мск) сказал, что, по его мнению, была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. Выступивший позднее министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что речь идет о ракете средней дальности.

Как пояснил источник Nikkei в министерстве обороны, на первом заседании Совета национальной безопасности после пуска ракеты вообще не обсуждался подробный анализ характеристик ракеты. Это значит, пишет газета, что на нем не было предоставлено никакой информации, на основании которой глава МИД мог бы сделать вывод о том, что ракета могла быть межконтинентальной.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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