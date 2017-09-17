Глава МИД ФРГ: проблему КНДР не решить без сотрудничества РФ, США и Китая

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Конфликт вокруг КНДР невозможно урегулировать без сотрудничества трех стран - России, США и Китая. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время визита в КНР. Его слова приводит агентство DPA.

"Без кооперации этих трех стран мы не решим проблемы", - отметил министр. Он призвал к "новому запуску политики разрядки" в международных отношениях.

Для урегулирования конфликта вокруг КНДР, по его мнению, необходима "комбинация из санкций и дипломатических предложений". Габриэль предупредил, что пример КНДР может стать заразительным и привести к тому, что и "другие государства попытаются получить доступ к атомному оружию".

"Страны, находящиеся с нами по соседству, в Африке, тогда скажут: "Посмотри, этого можно добиться". Мир наблюдает и ничего не происходит", - заметил глава МИД ФРГ.