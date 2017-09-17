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Глава МВД Великобритании: Трампу не стоило комментировать расследование теракта в Лондоне

Международная панорама
17 сентября, 15:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, сентября. /ТАСС

В пятницу президент США подверг критике британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом

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ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу не стоило комментировать операцию по расследованию теракта в лондонском метро, поскольку от таких высказываний мало пользы. Об этом заявила в воскресенье в интервью Би-би-си глава британского МВД Эмбер Радд.

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"Еще никогда не приносило пользу выстраивание домыслов в отношении проводимой операции", - сказала министр.

В пятницу Трамп подверг критике британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом. "Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом- неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-ярда. Нужно действовать на опережение!" - написал американский лидер.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. В результате инцидента, согласно последним данным, приведенным в заявлении Скотленд-Ярда, пострадали 30 человек (до этого фигурировала цифра 29). У большинства из них выявлены ожоги лица, верхних и нижних конечностей.

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Трамп, Дональд
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