Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уровень террористической угрозы в Великобритании понижен до предпоследнего

Международная панорама
17 сентября, 17:30 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы в Великобритании понижен с наивысшего до предпоследнего. Об этом в воскресенье сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд, чье заявление продемонстрировал в эфире телеканал Sky News.

"После атаки на станции метро Parsons Green в минувшую пятницу полиция добилась существенного прогресса в осуществляемой операции. Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом, который пересматривает уровни [террористической] угрозы в применении к Великобритании, решил понизить этот уровень с "критического" до "серьезного", - заявила глава МВД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв в лондонском метро
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: американских туристов облили соляной кислотой на вокзале в Марселе
2
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
3
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
4
Черногорский вратарь Ленац был застрелен во время тренировки
5
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
6
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
7
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
Темы дня
Новости партнеров
Реклама