Уровень террористической угрозы в Великобритании понижен до предпоследнего

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ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы в Великобритании понижен с наивысшего до предпоследнего. Об этом в воскресенье сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд, чье заявление продемонстрировал в эфире телеканал Sky News.
"После атаки на станции метро Parsons Green в минувшую пятницу полиция добилась существенного прогресса в осуществляемой операции. Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом, который пересматривает уровни [террористической] угрозы в применении к Великобритании, решил понизить этот уровень с "критического" до "серьезного", - заявила глава МВД.