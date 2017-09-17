Уровень террористической угрозы в Великобритании понижен до предпоследнего

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы в Великобритании понижен с наивысшего до предпоследнего. Об этом в воскресенье сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд, чье заявление продемонстрировал в эфире телеканал Sky News.

"После атаки на станции метро Parsons Green в минувшую пятницу полиция добилась существенного прогресса в осуществляемой операции. Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом, который пересматривает уровни [террористической] угрозы в применении к Великобритании, решил понизить этот уровень с "критического" до "серьезного", - заявила глава МВД.