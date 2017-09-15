ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метро

Сборная России по баскетболу не смогла выйти в финал чемпионата ЕвропыСпорт 15 сентября, 23:25
СМИ: итальянская федерация футбола просит отстранить президента "Ювентуса" на 2,5 годаСпорт 15 сентября, 23:05
Сдержанный оптимизм: МОК пока не видит оснований не пускать сборную России на Игры-2018Спорт 15 сентября, 23:00
Тренер: хоккеист Терещенко проведет первый матч за московское "Динамо" 21 сентябряСпорт 15 сентября, 22:35
Российская фигуристка Загитова победила на турнире в ИталииСпорт 15 сентября, 22:17
СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме "Металлург"Спорт 15 сентября, 22:15
ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 22:05
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 21:57
Московское "Динамо" победило "Ладу" в матче чемпионата КХЛСпорт 15 сентября, 21:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который прогремел в пятницу в вагоне поезда на станции лондонского метро Parsons Green. Об этом сообщило агентство Reuters.
В пятницу утром (около 08:20 по местному времени) на станции прогремел взрыв. Полиция объявила инцидент терактом, его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.
Уточняется, что в результате инцидента никто не погиб, но более 20 человек получили травмы.