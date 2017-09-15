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ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метро

Международная панорама
15 сентября, 22:05 UTC+3

Ранее инцидент был официально квалифицирован как теракт

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 15 сентября. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который прогремел в пятницу в вагоне поезда на станции лондонского метро Parsons Green. Об этом сообщило агентство Reuters.

В пятницу утром (около 08:20 по местному времени) на станции прогремел взрыв. Полиция объявила инцидент терактом, его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Уточняется, что в результате инцидента никто не погиб, но более 20 человек получили травмы.

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