ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метро

ТАСС, 15 сентября. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который прогремел в пятницу в вагоне поезда на станции лондонского метро Parsons Green. Об этом сообщило агентство Reuters.

В пятницу утром (около 08:20 по местному времени) на станции прогремел взрыв. Полиция объявила инцидент терактом, его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Уточняется, что в результате инцидента никто не погиб, но более 20 человек получили травмы.