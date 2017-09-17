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Тиллерсон: военный вариант по КНДР станет единственным при провале дипломатических усилий

Международная панорама
17 сентября, 17:57 дата обновления: 17 сентября, 18:20 UTC+3

По словам госсекретаря США, американская администрация ждет от властей КНДР сигналов готовности ведения конструктивных переговоров

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Leon Neal/Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Военный вариант решения ситуации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР останется единственным, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS.

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"Совет Безопасности ООН своей резолюцией [2375] наложил самые жесткие в истории санкции, которые были разработаны с целью вернуть Северную Корею к переговорам, конструктивному и продуктивному диалогу. Если наши дипломатические усилия потерпят неудачу, наш военный вариант остается единственным", - подчеркнул он.

Госсекретарь вновь повторил политический курс США в отношении КНДР. "Лишить Северную Корею возможности обладать ядерным оружием и средствами его доставки, - пояснил глава Госдепа. - Наша стратегия заключается в проведении кампании по мирному давлению [на власти КНДР] <...> Мы не стремимся к смене режима, мы не стремимся к падению режима, мы не стремимся к воссоединению полуострова в ускоренном порядке, мы не ищем причин для отправки наших сил к северу от демилитаризованной зоны".

По словам Тиллерсона, "кампания по мирному давлению" на КНДР строится вокруг "самой крупной и самой сильной международной коалиции". Она, указал госсекретарь, "посылает сигнал Северной Корее и ее соседям, Китаю и России, что в этом заключается политика всего остального мира" по решению ситуации вокруг Корейского полуострова.

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По словам госсекретаря США, американская администрация ждет от властей КНДР сигналов готовности ведения конструктивных переговоров. "Я жду, когда режим Северной Кореи даст некие сигналы на готовность вести конструктивные и продуктивные переговоры, - отметил он. - Мы несколько раз пытались сообщить им, что мы готовы [к переговорам], когда они будут готовы, но они ответили еще большим количеством ракетных и ядерных испытаний".

Госсекретарь подчеркнул, что готовность Пхеньяна к переговорам будет выражена "прекращением этих испытаний, провокационных действий, снижением уровня угрозы, а также уровня своей риторики".

 

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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