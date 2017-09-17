Тиллерсон: военный вариант по КНДР станет единственным при провале дипломатических усилий

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Военный вариант решения ситуации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР останется единственным, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS.

"Совет Безопасности ООН своей резолюцией [2375] наложил самые жесткие в истории санкции, которые были разработаны с целью вернуть Северную Корею к переговорам, конструктивному и продуктивному диалогу. Если наши дипломатические усилия потерпят неудачу, наш военный вариант остается единственным", - подчеркнул он.

Госсекретарь вновь повторил политический курс США в отношении КНДР. "Лишить Северную Корею возможности обладать ядерным оружием и средствами его доставки, - пояснил глава Госдепа. - Наша стратегия заключается в проведении кампании по мирному давлению [на власти КНДР] <...> Мы не стремимся к смене режима, мы не стремимся к падению режима, мы не стремимся к воссоединению полуострова в ускоренном порядке, мы не ищем причин для отправки наших сил к северу от демилитаризованной зоны".

По словам Тиллерсона, "кампания по мирному давлению" на КНДР строится вокруг "самой крупной и самой сильной международной коалиции". Она, указал госсекретарь, "посылает сигнал Северной Корее и ее соседям, Китаю и России, что в этом заключается политика всего остального мира" по решению ситуации вокруг Корейского полуострова.

По словам госсекретаря США, американская администрация ждет от властей КНДР сигналов готовности ведения конструктивных переговоров. "Я жду, когда режим Северной Кореи даст некие сигналы на готовность вести конструктивные и продуктивные переговоры, - отметил он. - Мы несколько раз пытались сообщить им, что мы готовы [к переговорам], когда они будут готовы, но они ответили еще большим количеством ракетных и ядерных испытаний".

Госсекретарь подчеркнул, что готовность Пхеньяна к переговорам будет выражена "прекращением этих испытаний, провокационных действий, снижением уровня угрозы, а также уровня своей риторики".