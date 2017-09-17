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Хейли опровергла информацию о том, что может занять место Тиллерсона

Международная панорама
17 сентября, 18:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, сентября. /ТАСС

Ранее постпред США при ООН рассказала, что Дональд Трамп изначально предлагал ей занять пост госсекретаря в своей тогда еще формировавшейся администрации

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Постпред США при ООН Никки Хейли не рассматривает возможность своего назначения на должность госсекретаря, так как Рекс Тиллерсон не собирается покидать данный пост. Об этом она заявила в воскресенье в интервью телекомпании CNN.

Смотрите также

CNN: Никки Хейли рассказала, как отклонила предложение Трампа стать госсекретарем США

Госдеп не комментирует информацию о том, что Тиллерсон может уйти со своего поста

Постпред США при ООН: Трамп позволяет открыто выражать мнение по любому вопросу

Ранее в беседе с журналистом этого же телеканала Хейли рассказала, что президент США Дональд Трамп изначально предлагал ей занять пост госсекретаря в своей тогда еще формировавшейся администрации. Она отказалась, посоветовав подыскать кого-нибудь более подходящего на должность главы Госдепартамента.

В воскресенье ведущая CNN спросила постпреда, ответила бы она отказом, если бы такое предложение поступило ей сейчас. "Меня об этом не попросят, так как Рекс Тиллерсон никуда не уходит", - отметила Хейли. "Госсекретарь Тиллерсон продолжает усердно работать, он никуда не уходит, и я продолжаю работать с ним", оставаясь на посту постпреда США при ООН, указала она.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, что Хейли якобы может возглавить Госдепартамент вместо Тиллерсона. Внешнеполитическое ведомство США отказалось комментировать данную информацию, назвав ее слухами.

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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