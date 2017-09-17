Участники учений "Запад-2017" в понедельник отработают уничтожение диверсантов и боевиков

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ и Белоруссии в рамках совместных учений "Запад-2017" в понедельник будут отрабатывать уничтожение условных диверсантов и боевиков, а также ведение маневренной обороны. Об этом сообщил в воскресенье начальник управления информации министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

"Завтра штабы различных уровней продолжат отработку вопросов, связанных с управлением войсками при ведении маневренной обороны", - уточнил представитель белорусского Минобороны.

Макаров проинформировал, что в понедельник на полигоне Борисовский белорусские и российские подразделения отработают "вопрос ведения оборонительного боя, действия общевойсковых подразделений будут поддерживаться огнем артиллерии и ударами авиации". В это же время на полигоне Лепельский будет отработан "вопрос поиска, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации с розыгрышем боевых действий по блокированию и уничтожению выявленного формирования с этапом боевой стрельбы", - сказал Макаров.

Также, по его информации, на полигоне Осиповичский подразделения вооруженных сил Белоруссии и России отработают оборонительный бой и проведение контратаки. Кроме того, подразделения сил специальных операций проведут разведку мест, где находятся диверсионно-разведывательные группы условного противника и группы незаконных вооруженных формирований. Условный враг и "боевики" будут блокированы и уничтожены c применением авиации непосредственной поддержки.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.