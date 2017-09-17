Госдепартамент проинформирован о встречах экс-чиновников США с представителями КНДР

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Контакты представителей КНДР с бывшими американскими чиновниками и экспертами, проводимые в формате Track 2, проходят по всему миру независимо от участия американских властей. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать информацию телеканала NHK о встрече бывшего первого заместителя помощника госсекретаря США Эванса Ревера и заместителя директора североамериканского департамента МИД КНДР Чхэ Ган Иля.

"Мы знаем об этих сообщениях. Контакты в формате Track 2 регулярно проводятся по различным темам, по всему миру и происходят независимо от участия или уведомления правительства США", - отметил он, подчеркнув, что экс-дипломат Ревер "не представляет и не может выступать от лица американского правительства".

В воскресенье японский телеканал сообщил о неофициальной встрече, которую Ревер и Чхэ Ган Иль провели в Швейцарии во время международной конференции в начале недели.

Контакты в формате Track 2, которые еще называют "экспертной дипломатией", подразумевают неправительственное посредничество в решении разного рода межгосударственных вопросов, в особенности таких, которые в силу своего характера на официальном уровне крайне трудно разрешить. В такого рода переговорах большую роль играют бывшие чиновники, эксперты аналитических и исследовательских центров, национальных институтов международных отношений.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.