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Роухани: США "дорого заплатят", если Трамп откажется от ядерной сделки с Ираном

Международная панорама
18 сентября, 19:27 UTC+3 ТАСС ТАСС 18, сентября. /ТАСС

Выход из соглашения не принесет пользы Вашингтону, подчеркнул президент Ирана

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Президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты "дорого заплатят", если действия администрации президента Дональда Трампа приведут к разрыву соглашения по иранской ядерной программе.

Об этом в опубликованном в понедельник интервью телеканалу CNN заявил президент Ирана Хасан Роухани.

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"США дорого заплатят в случае выхода из соглашения, и я не считаю, что американцы хотят платить такую высокую цену за то, что не принесет им пользы", - сказал он.

Как отметил Роухани, разрыв соглашения не принесет администрации Трампа никаких результатов, а только подорвет доверие к Вашингтону со стороны международного сообщества.

Иран и "шестерка" достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. 16 августа постпред США при ООН Никки Хейли поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках".

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