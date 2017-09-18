Роухани: будущее Сирии определят переговоры, оппозиция должна договориться с Дамаском

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Будущее Сирии будет определено только на переговорах, для этого оппозиция должна договориться с Дамаском. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телеканалу CNN президент Ирана Хасан Роухани.
Он позитивно расценил роль Тегерана в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Наши действия были успешными, сегодня мы являемся свидетелями последних стадий разгрома ИГ", - сказал президент Ирана.
"Будущее Сирии будет определено на переговорах, в конце концов оппозиция должна достичь соглашения с правительством. Воля народа будет выражена на выборах и в итоге определит, что произойдет дальше", - сказал Роухани.
5 сентября стало известно, что сирийские войска при авиационной поддержке ВКС России прорвали оборону террористов ИГ и деблокировали Дейр-эз-Зор. В российском военном ведомстве тогда уточнили, что отряды правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов города, занятых боевиками.
Успехи сирийской правительственной армии при поддержке российских ВКС позволили создать в трех юго-западных районах Сирии зоны прекращения огня. Кроме того, Россия, Турция и Иран на переговорах в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации - в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии. Между этими зонами выставлены посты российской военной полиции, созданы контрольно-пропускные пункты, через которые проходят жители страны, возвращающиеся на родину и стремящиеся посетить своих родственников. Все транспортные средства тщательно проверяются военной полицией, а среди людей, пересекающих границы зон, ищут замаскировавшихся террористов.