AFP: во Франции напавшему на военный патруль мужчине предъявили обвинение в терроризме

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ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Парижская прокуратура предъявила в понедельник обвинение в терроризме человеку, атаковавшему на прошлой неделе военный патруль возле станции метро "Шатле-Лез Аль" во французской столице. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на свои источники.
По их данным, 39-летнему человеку предъявлено обвинение в попытке убийства с террористической целью представителя власти. Отмечается, что этот мужчина ранее не числился ни в одной из полицейских баз данных, включающих уголовных преступников или лиц, склонных к экстремизму и терроризму. Тем не менее на допросах он признал, что намеренно пытался убить именно французских военных, участвующих в борьбе против терроризма.
Нападение было совершено в туристической зоне Парижа 15 сентября. Вооруженный ножом экстремист набросился на военных, выкрикивая "Аллах акбар", однако он был нейтрализован.