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Генсек ООН и президент Ирана выступили в поддержку ядерной сделки

Международная панорама
18 сентября, 23:57 UTC+3 ООН ООН 18, сентября. /ТАСС

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение, утверждая, что оно дает односторонние преимущества Ирану

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в понедельник с президентом Ирана Хасаном Роухани выполнение сделки по ядерной программе Тегерана, заключенной в 2015 году. Как сообщили в пресс-службе всемирной организации, собеседники высказались в поддержку соглашения, критикуемого США, а также обменялись взглядами на другие вопросы.

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"Генеральный секретарь и президент обсудили Совместный всеобъемлющий план действий, подчеркнув важность его полного и эффективного выполнения всеми участниками. Два лидера обменялись взглядами по региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, а также инициативу Ирана по противодействию насильственному экстремизму", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Иран и "шестерка" достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Ирану. 16 августа постпред США при ООН Никки Хейли поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках".

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник назвал сделку "ключевым дипломатическим соглашением последних лет". По его словам, международное сообщество должно сделать "все возможное", чтобы содействовать выполнению этих договоренностей.

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Роухани, Хасан Гутерриш, Антониу
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