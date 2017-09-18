Позиция США по иранской ядерной сделке является очень опасной тенденцией, считает Косачев

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Позиция США по соглашению об урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы является крайне опасной тенденцией и может лишь спровоцировать Тегеран. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в общении с журналистами на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"У меня есть устойчивое ощущение, что договоренность по Ирану была выработана весьма успешно, что это работающая договоренность, есть подтверждения, в том числе со стороны МАГАТЭ, что условия этой сделки соблюдаются Ираном неукоснительно", - сказал Косачев.

"Возвращаться и вскрывать договоренность, которая была предметом колоссальных дипломатических усилий, не имея на то должных оснований, а просто потому, что президенту США эта сделка показалась чем-то несовершенным, мне кажется крайне опасной тенденцией, которая может просто вытолкнуть Иран из этого соглашения и спровоцировать Иран на возобновление своей ядерной программы", - отметил он.

Иран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. 16 августа постпред США при ООН Никки Хейли поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках".