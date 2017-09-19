Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону

Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборонуМеждународная панорама 19 сентября, 7:31
Политический лидер Мьянмы осудила нарушения прав человека в штате РакхайнМеждународная панорама 19 сентября, 7:24
Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 получат от государства по 4 млн рублейСпорт 19 сентября, 6:34
Сухо, ветрено и до 16 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 19 сентября, 6:05
Трехкратному олимпийскому чемпиону по борьбе Александру Карелину исполняется 50 летСпорт 19 сентября, 5:49
Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги президентских выборов в СШАМеждународная панорама 19 сентября, 5:06
Скончался российский ученый Виктор КременюкОбщество 19 сентября, 4:50
Госдеп анонсировал вторую встречу Лаврова и Тиллерсона на полях ГА ООНМеждународная панорама 19 сентября, 4:44
Могерини: соглашение по иранскому атому принадлежит всему миру, а не СШАМеждународная панорама 19 сентября, 3:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат Конгресса США одобрил выделение $500 млн на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.
"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности - 2018", который предусматривает выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении. По словам Порошенко, Украина также получит оборонительное вооружение.
Ранее сообщалось, что Сенат в понедельник одобрил выделение Украине в 2018 финансовом году $150 млн военной помощи (изначально суммы по этой статье достигали $350 млн).
При этом министр обороны имеет право беспрепятственно воспользоваться лишь $75 млн - если средств потребуется больше, то глава Пентагона и госсекретарь будут обязаны представить Конгрессу ряд докладов. В общей сложности бюджет министерства обороны США в 2018 финансовом году одобрен на уровне порядка $700 млрд.