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Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону

Международная панорама
19 сентября, 7:31 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что верхняя палата Конгресса приняла законопроект о финансировании Пентагона, согласно которому Киеву в 2018 финансовом году выделяется лишь $150 млн военной помощи

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат Конгресса США одобрил выделение $500 млн на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности - 2018", который предусматривает выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении. По словам Порошенко, Украина также получит оборонительное вооружение.

Ранее сообщалось, что Сенат в понедельник одобрил выделение Украине в 2018 финансовом году $150 млн военной помощи (изначально суммы по этой статье достигали $350 млн).

При этом министр обороны имеет право беспрепятственно воспользоваться лишь $75 млн - если средств потребуется больше, то глава Пентагона и госсекретарь будут обязаны представить Конгрессу ряд докладов. В общей сложности бюджет министерства обороны США в 2018 финансовом году одобрен на уровне порядка $700 млрд.

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