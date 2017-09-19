Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону

ТАСС, 19 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат Конгресса США одобрил выделение $500 млн на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности - 2018", который предусматривает выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении. По словам Порошенко, Украина также получит оборонительное вооружение.

Ранее сообщалось, что Сенат в понедельник одобрил выделение Украине в 2018 финансовом году $150 млн военной помощи (изначально суммы по этой статье достигали $350 млн).

При этом министр обороны имеет право беспрепятственно воспользоваться лишь $75 млн - если средств потребуется больше, то глава Пентагона и госсекретарь будут обязаны представить Конгрессу ряд докладов. В общей сложности бюджет министерства обороны США в 2018 финансовом году одобрен на уровне порядка $700 млрд.