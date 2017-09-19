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СМИ: почти 200 граждан Турции с диппаспортами получили убежище в ФРГ

Международная панорама
19 сентября, 10:12 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 19, сентября. /ТАСС

Агентство уточняет, что в статистику включены также члены семей сотрудников дипмиссий

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БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Почти 200 граждан Турции с дипломатическими паспортами получили убежище в Германии за последний год. Об этом сообщило во вторник немецкое агентство DPA со ссылкой на закрытые данные министерства внутренних дел ФРГ.

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"Не должно быть так, что с одной стороны мы предоставляем убежище 196 дипломатам, а с другой продолжаем сотрудничество с Турцией - партнером по НАТО и кандидатом на вступление в ЕС - так, как будто ничего не происходит", - заявила представитель фракции Левой партии в немецком парламенте Севим Дагделен.

Всего было подано 249 соответствующих заявок. Агентство уточняет, что в эту статистику включены также члены семей сотрудников дипмиссий.

Заявки на получение убежища от этой категории граждан начали поступать после неудавшейся попытки госпереворота в Турции летом прошлого года. В Анкаре полагают, что предполагаемые организаторы путча скрываются, в том числе, и в ФРГ.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыc. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию FETO.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах
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