Представитель Эрдогана: Турция останется надежным партнером НАТО после покупки С-400

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АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Турция остается надежным партнером НАТО, несмотря на приобретение комплексов С-400 у России. Об этом заявил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Заявление нашего президента о покупке С-400 привело к необоснованным обсуждениям в разных кругах, однако Турция остается надежным партнером НАТО, - отметил он. - Турция продолжит предпринимать все необходимые шаги для обеспечения национальной безопасноти".
Кроме того, Калын также назвал правильной реакцию генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее в четверг сказал, что каждый член альянса самостоятельно принимает решение о покупке вооружений.
Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 и он готовится к исполнению.