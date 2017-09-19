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СМИ: Эрдоган обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг референдума в Курдистане

Международная панорама
19 сентября, 10:45 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 19, сентября. /ТАСС

Анкара и Багдад уверены, что плебисцит приведет к росту напряженности в регионе

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АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади ситуацию вокруг референдума о независимости Иракского Курдистана, который намечен на 25 сентября. Об этом сообщает во вторник Anadolu.

Анкара и Багдад уверены, что плебисцит приведет к росту напряженности в регионе. Эрдоган и аль-Абади подчеркнули необходимость защиты территориальной целостности Ирака. Они также назвали своевременным постановление федерального суда Ирака об остановке процедур по подготовке и проведению референдума.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным. Премьер Ирака не исключил ранее военного вмешательства, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

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Персоны
Абади, Хейдар, аль- Эрдоган, Реджеп Тайип
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