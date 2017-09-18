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Суд Ирака постановил остановить проведение референдума в Курдистане

Международная панорама
18 сентября, 13:56 дата обновления: 18 сентября, 14:16 UTC+3

Суд вынес такое постановление по запросу премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади

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ТАСС, 18 сентября. Федеральный суд Ирака вынес постановление об остановке проведения референдума в Иракском Курдистане по запросу премьер-министра Хейдара аль-Абади. Текст официального запроса в судебную инстанцию приводит пресс-служба иракского премьера.

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В нем отмечается, что глава иракского правительства направил запрос в суд рассмотреть "неконституционность отделения любого региона или провинции от Ирака" в контексте предстоящего голосования. В этой связи был "выдан мандат, приостанавливающий проведение референдума об отделении курдского региона", подтвердили в канцелярии.

Ранее в пресс-службе суда сообщили о решении признать планы курдского руководства неконституционными и остановить проведение голосования.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. В пятницу парламент региона на своей первой с 2015 года сессии одобрил планы проведения плебисцита в намеченные ранее сроки - 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным. Премьер Ирака не исключил ранее военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

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