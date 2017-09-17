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Генсек ООН: курдский референдум отвлечет от борьбы с ИГ и восстановления Ирака

Международная панорама
17 сентября, 23:36 UTC+3 ООН ООН 17, сентября. /ТАСС

Антониу Гутерриш заявил о поддержке "суверенитета, территориальной целостности и единства Ирака"

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ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Проведение в Иракском Курдистане референдума о независимости без согласия Багдада отвлечет от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и восстановления освобожденных районов страны. Такую позицию озвучил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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"Генеральный секретарь считает, что любое решение провести сейчас референдум в одностороннем порядке отвлечет от необходимости победить ИГ, а также от столь необходимого восстановления освобожденных территорий и содействия безопасному, добровольному и достойному возвращению более трех миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц", - говорится в письменном заявлении, распространенном канцелярией административного главы ООН.

Антониу Гутерриш заявил о поддержке "суверенитета, территориальной целостности и единства Ирака", а также подчеркнул, что все вопросы между правительством Ирака и властями Курдистана "должны решаться через организованный диалог и конструктивный компромисс". Он призвал иракских политических лидеров спокойно и сдержанно подойти к решению этого вопроса. "ООН готова поддержать эти усилия", - отметил генсек.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. В пятницу парламент региона на своей первой с 2015 года сессии одобрил планы проведения плебисцита в намеченные ранее сроки - 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным. Премьер-министр Хейдар аль-Абади не исключил ранее военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

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Гутерриш, Антониу
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