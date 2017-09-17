СМИ: курдские власти не перенесут референдум, но направят делегацию на переговоры в Багдад

ТАСС, 17 сентября. Власти Иракского Курдистана не намерены переносить сроки референдума о независимости, однако направят на переговоры в Багдад свою делегацию. Об этом передает телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, соответствующее решение принято на прошедшем в Эрбиле в воскресенье совещании Высшего совета по организации плебисцита под руководством главы курдского региона Масуда Барзани. "Совет направит в Багдад делегацию в течение следующих двух дней для новых переговоров по референдуму, однако вновь подтверждает, что сроки его проведения переноситься не будут", - отметили источники, указав при этом, что встреча продолжается, а ее участники выбирают эмиссаров, которые направятся в столицу.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. В пятницу парламент региона на своей первой с 2015 года сессии одобрил планы проведения плебисцита в намеченные ранее сроки - 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Премьер-министр Хейдар аль-Абади не исключил ранее военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.

В четверг специальный представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгурк совместно с делегатами из Великобритании, Франции и ООН представили Барзани альтернативный референдуму план. Детали документа официально опубликованы не были. По некоторым данным, предложения содержат призыв к центральным властям и руководству курдского региона "незамедлительно и без предварительных условий" начать переговоры по решению кризиса, а также о "принципах и механизмах будущих отношений между Багдадом и Эрбилем". Предполагается, что они завершатся в течение двух-трех лет, а ООН выступит в качестве гаранта выполнения всех достигнутых в ходе диалога договоренностей.

Между тем, Барзани заявил в субботу, что "подходящая альтернатива", которая может заставить курдов отложить плебисцит, "еще не получена".